De 4ª opção a titular: 'Filho do penta' vê chance cair no colo na seleção

No mesmo dia em que Ronaldo Fenômeno se esticava para completar cruzamento de Rivaldo e, depois, o próprio Rivaldo convertia pênalti para dar a vitória ao Brasil na estreia na Copa do Mundo de 2002, nascia em Curitiba (PR) Yan Couto. 21 anos depois, o 'filho do penta' faz sua estreia na seleção brasileira.

O que aconteceu

Yan Couto era a quarta opção para a lateral direita da seleção, mas contou com lesões para ganhar sua chance. Ele foi chamado após o corte de Vanderson, do Monaco (FRA), mas o UOL ouviu que Dodô, da Fiorentina (ITA), seria opção mais forte para a posição, mas o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho.