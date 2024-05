Horário de Packers x Eagles no Brasil é oficializado pela NFL

O jogo de futebol americano que está programado para acontecer no Brasil entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles teve seu horário oficialmente divulgado pela NFL nesta quarta-feira. O evento acontecerá no dia 6 de setembro de 2024, na Neo Química Arena, em São Paulo. O início da partida válida pela primeira rodada da temporada regular de 2024/25 está marcado para as 21h15 (de Brasília).

Este será o primeiro evento da liga americana de futebol no Brasil. Com o exponencial crescimento do esporte americano no cenário internacional, os realizadores passaram a promover jogos em outros países, o que acabou por chegar no Brasil devido ao grande número de fãs que se acumularam nos últimos anos.