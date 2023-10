Corinthians prepara reformulação no elenco até o fim da temporada

Apesar de ainda faltar cerca de dois meses para o fim da temporada, o torcedor do Corinthians já está com a cabeça em 2024. O clube amargou eliminações durante o ano, acumulou trocas no comando técnico e agora disputa o Campeonato Brasileiro com a missão de se afastar da zona de rebaixamento — a 11 pontos do G-6 faltando 12 rodadas, as chances de vaga na Copa Libertadores estão praticamente descartadas.

Às vésperas da eleição para o novo presidente, o elenco vive indefinições por renovação e uma "barca" de jogadores deve zarpar do Parque São Jorge ao fim de 2023, com medalhões possivelmente dando adeus ao Corinthians.

O Corinthians tem dez jogadores cujo vínculo se encerra em dezembro. São eles: Fabio Santos, Gil, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto, Luan, Maycon, Bruno Méndez, Ruan Oliveira e Cantillo. Apenas os quatro últimos entre os atletas citados não têm 30 anos ou mais. A tendência é que alguns medalhões deixem o clube para possibilitar a reformulação do elenco, considerado envelhecido e com jogadores com salários não condizentes com o seu retorno esportivo. O atacante Pedro, negociado com o Zenit-RUS por 9 milhões de euros (R$ 46,7 milhões), dá adeus ao time em fevereiro, quando completará 18 anos.