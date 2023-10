Puma Rodríguez é cortado da seleção do Uruguai por falta de vacina e volta ao Vasco

Depois de engatar três vitórias seguidas e deixar a zona de rebaixamento, o Vasco foi goleado pelo Santos, por 4 a 1, e empatou com o São Paulo, por 0 a 0, retornando para a faixa de queda, o que voltou a ligar o sinal de alerta no clube.

O próximo jogo do Vasco ocorre no dia 18 de outubro, após a rodada dupla das Eliminatórias. O rival, em São Januário, será o empolgado Fortaleza, finalista da Copa Sul-Americana e bem no Brasileirão.

Ramón Díaz vai aproveitar o período de treinos para recuperar o ânimo do grupo após os dois deslizes contra os paulistas. Com o empate diante do São Paulo, a equipe acabou perdendo uma sequência de cinco vitórias seguidas como mandante. A ideia e voltar a triunfar já diante dos cearenses para tentar deixar o Z-4. Apesar de contar com Pumita, o treinador vascaína não terá o zagueiro e capitão Medel, com a seleção chilena, nestes dias para aprimoramento.