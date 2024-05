Cara de Sapato destaca equilíbrio na busca pelos playoffs da PFL: "Preciso vencer"

Rival pressionado pela frente

Com a necessidade de sacramentar sua vaga na semifinal do GP meio-pesado da PFL, Antônio Cara de Sapato terá pela frente um adversário ainda mais pressionado no dia 21 de junho. Derrotado na estreia da temporada por Impa Kasanganay, o americano Alex Polizzi entrará no combate, muito provavelmente, com a estratégia de buscar uma vitória pela via rápida ainda no primeiro assalto para, assim, manter vivas suas chances de classificação aos playoffs. Cenário este que é visto com bons olhos pelo lutador paraibano.

"Ele precisa de um nocaute ou uma finalização no primeiro round. Então, acredito que ele vai vir muito forte nesse primeiro round para tentar acabar com a luta. E a nossa estratégia é seguir firme, tentando achar as brechas e impor nosso jogo. Você buscando luta, você termina se expondo um pouco mais, principalmente quando você precisa disso. Eu sou um cara que gosta de jogar no contra ataque. Eu vejo isso como algo positivo para mim. A gente tem que ser inteligente para usar isso a nosso favor", concluiu.

Depois de ficar quase dois anos sem lutar, por conta de lesões e da sua participação no reality show Big Brother Brasil 23, Antônio Cara de Sapato retornou ao cage de forma triunfal em abril deste ano. Na primeira rodada do GP meio-pesado da PFL em 2024, o paraibano finalizou Simon Biyong aos 4 minutos e 34 segundos de luta, garantindo seis pontos na tabela de classificação. Agora, o ex-UFC busca garantir sua vaga na semifinal do torneio para lutar novamente pelo título até 93 kg da liga, assim como o prêmio de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,1 milhões).