Representantes informam que Mike Tyson 'passa bem' após emergência médica em avião

Mike Tyson, de 57 anos, assustou seus fãs e a comunidade dos esportes de combate. O site 'In Touch Weekly' informou que o ex-campeão mundial de boxe precisou receber atendimento médico a bordo de um voo de Miami (EUA) para Los Angeles, no último domingo (26). Já nesta segunda-feira (27), os representantes do veterano se pronunciaram, através de um comunicado oficial, informando que o mesmo 'está indo muito bem'.

De acordo com o site 'In Touch Weekly', Tyson recebeu atendimento médico no voo e também os cuidados dos paramédicos no pouso do avião, em Los Angeles. No comunicado divulgado pelo site 'MMA Junkie', a equipe de 'Iron Mike' confirmou o episódio e explicou que ele apresentou um quadro de náuseas e tontura devido a um surto de úlcera.

"Felizmente, o Sr. Tyson está indo muito bem. Ele ficou com náuseas e tonturas devido a um surto de úlcera 30 minutos antes do pouso. Ele agradece à equipe médica que esteve lá para ajudá-lo. No entanto, é falso informar que seu atendimento médico causou o atraso do voo. O atraso de duas horas ocorreu devido a um problema de ar condicionado da aeronave", escreveu a equipe de Tyson.