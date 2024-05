Paige VanZant reclama de empate e abre as portas para revanche com atriz pornô na Inglaterra

Paige VanZant fez sua estreia na organização 'Misfits Boxing' no último sábado (25), em Houston (EUA), mas não conseguiu a tão sonhada vitória. No ringue, a ex-atleta do UFC mediu forças com Elle Brooke, atriz pornô, influencer e lutadora de boxe, em duelo que terminou empatado. Chateada com o resultado, a americana expressou sua insatisfação e já adiantou seu próximo passo na empresa.

No ringue, Paige sofreu um knockdown no primeiro round, mas, depois do susto, melhorou seu desempenho nos demais assaltos. No final do combate, o empate (48×46 Brooke, 48×46 VanZant e 47×47) foi anunciado. Em seguida, a americana, via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), discordou da pontuação e frisou que deveria ter sido reconhecida como a vencedora da luta. Disposta a provar sua superioridade no boxe, VanZant aceitou o desafio feito pela britânica, abrindo as portas para enfrentá-la novamente, em plena Inglaterra.

"Obviamente, não obtivemos o resultado que esperávamos. Eu realmente pensei que fizemos o suficiente no final. Toda a minha equipe achou que fizemos o suficiente, acho que muitas pessoas pensaram. Os juízes (laterais) estavam um pouco malucos, mas parece que configura uma revanche perfeita. Só tenho que ir até o território dela e pegar o cinturão lá. Então, verei todos vocês em Londres", declarou a ex-lutadora do UFC.