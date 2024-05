Khabib prega respeito a Poirier, mas crava vitória de Makhachev no UFC 302

Integrante do Hall da Fama do UFC, Khabib Nurmagomedov está atento ao que acontece com Islam Makhachev. Neste sábado (1º), em Nova Jersey (EUA), o russo, campeão do peso-leve (70 kg), vai colocar o título em jogo pela terceira vez diante de Dustin Porier e é o grande favorito para o duelo. Contudo, o ex-lutador de MMA faz de tudo para não deixar seu amigo e parceiro de treino cair no clima de 'oba-oba'.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Khabib pregou respeito a Poirier e alertou Makhachev para não subestimá-lo. E o conselho do ex-campeão do UFC para o atual dono do título dos leves é válido. Em 2019, 'The Eagle' enfrentou o americano e o finalizou no terceiro round, mas, em certo momento, quase foi finalizado. De todo modo, apesar de reconhecer o perigo que 'The Diamond' representa, mesmo sendo desacreditado, o ex-lutador garante que seu amigo está preparado e sabe como vencê-lo. Tanto que o veterano aposta que Islam vence Dustin pela via rápida.

"Muitas pessoas subestimam Poirier. Eu lutei com ele, passei três rounds, mais de dez minutos com ele e tenho uma boa noção de seus pontos fortes e fracos. Estamos trabalhando duro nesses aspectos. Poirier é muito experiente, já esteve em muitas batalhas. Sim, ele perdeu, mas também tem muitas vitórias no UFC, mais de 22. Você não pode levá-lo de forma leviana. Temos muito respeito por Poirier, mas ele é nosso adversário. Temos um plano claramente desenvolvido para a luta e acredito que Makhachev o seguirá. Espero que Makhachev acabe com ele no segundo ou terceiro round", declarou o ex-lutador.