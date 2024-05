Hall da Fama do UFC, Urijah Faber finaliza rival em luta de 'combat jiu-jitsu'; veja

Aos 45 anos, Urijah Faber continua com o jogo de chão afiado. No último sábado (25), o wrestler americano - membro do Hall da Fama do UFC - mostrou toda sua categoria no grappling ao finalizar Jeff Glover na luta principal do 'A1 Combat 21', na Califórnia (EUA).

O confronto foi disputado sob as regras do 'combat jiu-jitsu', modalidade que permite também golpes de mão aberta. Tais ataques, inclusive, foram bastante utilizados por Faber antes de assegurar seu triunfo com um justo mata-leão que obrigou Glover a dar os três tapinhas em desistência (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Currículo de Urijah Faber

Oriundo do wrestling, Urijah Faber fez sua estreia como profissional no MMA em 2003. Durante sua carreira, o americano acumulou 35 vitórias e 11 derrotas. Seu auge veio durante sua passagem pelo WEC, que posteriormente foi incorporado pelo UFC. Na organização, 'The California Kid' foi campeão peso-pena (66 kg) e defendeu seu título em múltiplas oportunidades.