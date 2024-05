Deiveson Figueiredo abre como favorito nas apostas para luta contra Marlon Vera

Vindo de duas vitórias seguidas desde que subiu para o peso-galo (61 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo foi escalado para enfrentar Marlon Vera no dia 3 de agosto, em Abu Dhabi (EAU). E para as casas de apostas, o ex-campeão dos moscas (57 kg) é favorito contra o equatoriano, último desafiante ao cinturão até 61 kg do Ultimate.

De acordo com o site especializado 'DraftKings', Deiveson surge com ligeiro favoritismo diante de Vera, com a odd (probabilidade) -130. Sendo assim, para lucrar 100 dólares com uma vitória do brasileiro no UFC Abu Dhabi, um apostador teria que investir 130 dólares.

Por outro lado, o equatoriano aparece como azarão para o confronto contra o 'Deus da Guerra'. Na abertura do mercado de apostas, Vera ostenta a odd +110 - o que significa que a cada 100 dólares apostados, um indivíduo teria de retorno 110 dólares em caso de triunfo de 'Chito'.