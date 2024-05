Cormier reprova rumor de aposentadoria de Poirier antes do UFC 302: "Odeio isso"

Daniel Cormier não é entusiasta dos atletas que, ainda em atividade, comentam abertamente sobre a possibilidade de pendurar as luvas. Muito menos quando tal cenário se aplica às vésperas de uma disputa de cinturão no Ultimate. Sendo assim, o ex-lutador e atual comentarista de MMA reprovou os rumores de uma eventual aposentadoria de Dustin Poirier após seu combate contra Islam Makhachev no UFC 302 deste sábado (1º), que coloca em jogo o título dos pesos-leves (70 kg).

Em recente vídeo publicado em seu canal no 'Youtube', Cormier foi além e destacou que teve a mesma postura nas lutas finais de sua carreira, reconhecendo o próprio 'erro'. Na opinião do wrestler americano, trazer o tema aposentadoria à tona faz com que, consequentemente, a luta fique em segundo plano e, mesmo que no inconsciente, o competidor já pense em como será sua vida sem as obrigações diárias de um atleta de alto rendimento dos esportes de combate.

"O problema em mencionar a aposentadoria é que ela se torna a história da luta. Eu odeio isso, sinceramente não suporto. Não suporto ouvir que está quase acabando para um cara que todos nós amamos e adoramos ver quando ele está dentro do octógono. Também odeio isso por outra razão: detesto a ideia de que pode estar perto do fim e ele reconhece isso. Não gosto quando atletas - porque eu mesmo fiz isso, então estou basicamente me julgando. Não amo quando atletas estabelecem uma linha do tempo ou um ponto final para uma carreira que ainda está em andamento. Não gosto que haja tantas referência a 'minha última chance' ou 'minha última dança', não posso me comprometer com a aposentadoria. Se você ainda tiver algum desejo de lutar, você tem que estar tão envolvido nessa luta que nem sequer pense no que vem a seguir", opinou 'DC'.