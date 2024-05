Borrachinha elogia Strickland, mas promete vitória por nocaute no UFC 302

Neste sábado (1º), em Nova Jersey (EUA), Paulo Costa tem um compromisso de extrema importância no UFC. Na edição de número 302 da companhia, o brasileiro vai enfrentar o violento Sean Strickland. E, mesmo vindo de derrota, em luta realizada em fevereiro, 'Borrachinha' segue confiante de que pode voltar ao caminho das vitórias já nesta rodada, apesar de respeitar o ex-campeão do peso-médio (84 kg).

Para o compromisso, o brasileiro se mostrou empolgado por encarar um profissional de alto nível e relevante no MMA. E, mais do que isso, como Strickland costuma apostar no boxe em suas lutas, 'Borrachinha' indica que o estilo dele combina com o seu, pois também prefere a trocação. Inclusive, para o combate, o atleta deu ênfase à nobre arte na preparação. Portanto, ainda mais afiado na luta em pé, Paulo crava que conseguirá nocautear 'Tarzan', mesmo reconhecendo sua qualidade no setor.

"Quero lutar com Strickland especificamente porque ele é um grande lutador, é o número um (no ranking). Ele sabe como lutar, tem jabs muito bons, avança, sabe lutar com seu estilo muito particular. Ter um ótimo treinador de boxe ao meu lado ajuda muito, principalmente contra ele, porque é um lutador de boxe que luta MMA. Então, temos uma boa estratégia para vencê-lo. No UFC 302, vencerei Strickland por nocaute", declarou o lutador no programa 'Countdown', disponível no canal oficial da empresa no 'YouTube' para promover o UFC 302.