Poirier faz previsão ousada para luta contra Makhachev: "Deixá-lo inconsciente"

No dia 1º de junho, Dustin Poirier terá a árdua missão de tentar desbancar o atual lutador número um peso-por-peso do Ultimate: Islam Makhachev. Apesar de ser considerado franco azarão para o combate, o desafiante ao título do peso-leve (70 kg) ignora tal status e faz uma previsão ousada para o desfecho do duelo entre os dois, programado para liderar o UFC 302, em Newark (EUA). Na projeção de 'The Diamond', o amigo de Khabib Nurmagomedov será nocauteado pela segunda vez na carreira.

Em recente entrevista ao canal 'Yahoo! Sports', Poirier reconheceu as credenciais de Makhachev como oponente, mas projetou 'apagar as luzes' do campeão. Vale ressaltar que o wrestler russo indicou que o embate diante de Dustin poderia ser uma "luta fácil". Após a declaração, o americano apontou que Islam estaria indo de 'salto alto' para o combate, e alertou que tal postura poderia lhe custar caro dentro do octógono.

"Vou nocautear ele (Islam), deixá-lo inconsciente e o árbitro vai me tirar de cima dele. Ele é um bom competidor. Esses caras do Daguestão, a equipe inteira, eles competem muito. Eles seguem a estratégia, são bem rígidos, não vejo muitas brechas, sendo sincero. Vendo gravações com meus treinadores estávamos avaliando aspectos, ele tem uma boa trocação. Obviamente o wrestling é bom. Não um tradicional, com quedas, 'bodylock', essas coisas. Me parece bem forte para a categoria, muito dominante por cima, pesado. É isso. Vou lutar contra o cara número um peso-por-peso", declarou 'The Diamond'.