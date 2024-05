Conor McGregor detona campeão Ilia Topuria no UFC: "Estúpido"

Em junho, em Las Vegas (EUA), Conor McGregor faz seu tão aguardado retorno ao UFC contra Michael Chandler e, ao que parece, segue afiado no quesito 'trash talk'. Mas, curiosamente, dessa vez, 'Notorious' optou por não provocar o atual adversário e sim Ilia Topuria, campeão do peso-pena (66 kg).

Em live feita pela empresa 'Duelbits', realizada na última segunda-feira (20), McGregor deixou a diplomacia de lado e detonou 'El Matador'. Vale pontuar que, constantemente, Topuria, uma das estrelas do UFC, expressa o interesse em enfrentar o irlandês e afirma que vai se tornar o atleta mais bem pago do mundo em 2025. Contudo, 'Notorious', líder da seleta lista da Forbes em 2021, questiona a capacidade do rival em termos midiáticos e de resultados para repetir seu feito e discorda que ele seja um dos lutadores de MMA mais populares e impressionantes em ação.

"F***-se ele também. Eu também não dou a mínima para ele. Ele me lembra o retardado do Lobov. Ele está falando que será o atleta mais bem pago em 2025. Estamos em 2024. A lista dos atletas mais bem pagos de 2025 começa agora. Isso significa que ele terá que arrecadar cerca de 200, 300 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão e 1,5 bilhões). Não seja bobo, rapaz. Isso apenas me lembrou Lobov. Apenas um estúpido, um idiota. O que ele é? Georgiano? Espanhol? O que ele é? Nem sei onde ele está. Não entendo a atenção nele. Não há burburinho com ele. Ele precisa continuar lutando", declarou o ex-campeão do UFC.