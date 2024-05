Autor de gol na Copa do Brasil, Lucas diz se enfrentará o Talleres: "Já estou mais preparado"

Lucas Moura foi quem abriu o placar para o São Paulo nesta quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá, no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo do atacante como titular desde que ele se recuperou de lesão. Agora, ele já pensa na próxima decisão da temporada, contra o Talleres, na próxima quarta, novamente em casa, mas desta vez pela Libertadores.

"Me sinto bem. Acho que para pegar o ritmo de jogo, somente jogando. Joguei um pouco do último jogo, até para tirar um pouco da ansiedade também. Agora já estou mais preparado, semana que vem estarei mais preparado ainda. Então, aos poucos, pego a minha melhor forma. Acredito que na semana que vem já dá para pensar em jogar por mais tempo", disse Lucas.

Curiosamente, o jogador sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda contra o Talleres, na Argentina, logo na estreia do São Paulo na Libertadores. Lucas voltou a atuar na última semana, no empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, sendo acionado no segundo tempo. Já contra o Águia de Marabá ele foi titular, sendo substituído na etapa final com um gol marcado.