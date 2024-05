Lucas e Erick marcam no 1° tempo de São Paulo x Águia; assista aos gols

Erick (com ajuda de Ferraresi) aumenta. O São Paulo ampliou pouco antes do intervalo. Ferraresi roubou a bola ainda no campo de ataque paulista e acionou Erick, que devolveu para o zagueiro e disparou para a grande área. O venezuelano caprichou no cruzamento e o atacante, de 1,73m, cabeceou firme para o gol paraense: 2 a 0.

Classificação e jogos Copa do Brasil