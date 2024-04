Ketlen Esquentadinha exalta mudança para os palhas após estreia com derrota no UFC

Em maio de 2023, Ketlen Souza assinou com o UFC e, menos de um mês depois, já fazia sua estreia na principal liga de MMA do mundo. O debute no peso-mosca (57 kg), porém, não foi como o esperado, com uma derrota para a compatriota Karine Silva por finalização - que ainda lhe rendeu uma lesão no joelho. Recuperada da contusão após cirurgia e período de recuperação, 'Esquentadinha' volta a competir neste sábado (27), no UFC Vegas 91. Em busca da primeira vitória na empresa, a manauara aposta suas fichas na mudança para o peso-palha (52 kg).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ketlen ressalta que apesar do histórico de competição com até 57 kg, considera a divisão dos palhas a sua categoria natural - onde, inclusive, deu seus primeiros passos na carreira. Diante da americana Marnic Mann, 'Esquentadinha' promete apresentar um verdadeiro show aos fãs com uma 'nova versão' dentro do octógono mais famoso do mundo.

"Mudou tudo, né. Categoria. (Lado) Psicológico. Força. Tudo. A gente aprende com os erros, estou sempre para melhorar. Sim (me considero mais competitiva nos palhas). Na categoria peso-mosca, as meninas são muito altas e bem mais fortes. O peso-palha sempre foi a minha categoria, eu que estava meio de 'gaiato' na categoria dos outros (risos). Dessa vez tive um camp (completo) e maravilhoso, aprendi várias coisas. Estou bem preparada no chão, foi um dos aprendizados que tive, bati bastante nessa tecla com meu professor. Sempre fui uma striker, então melhorei também o meu 'punch' e minha velocidade. Então podem esperar de mim um nocaute ou um bônus da noite, quem sabe. Podem esperar uma Ketlen diferente, bem mais centrada e com um poder de nocaute bem mais rápido", destacou a brasileira.