Estreante, Jhonata Diniz atrela sucesso de lutadores de kickboxing no UFC à mudança de mentalidade

Neste sábado (27), em Las Vegas (EUA), Jhonata Diniz fará sua estreia no UFC. Contratado pela organização após impressionar no programa 'Contender Series', em setembro, o brasileiro, com passagem de destaque pelo kickboxing, mede forças com Austen Lane, no peso-pesado, e visa seguir os passos de Alex Pereira e Israel Adesanya, strikers renomados, na empresa.

No passado, muitos foram os atletas especialistas em trocação que decidiram migrar para o MMA e deixaram a desejar. Agora, a maré mudou, com o brasileiro e o nigeriano se tornando campeões e estrelas do UFC. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Jhonata explica que o recente sucesso de uma parcela dos lutadores de kickboxing nas artes marciais mistas se dá devido a mudança de mentalidade e também pelo 'abandono' do ego, uma vez que o esporte é tão difícil, que não se chega ao topo dele sabendo apenas trocar golpes em pé.

"Hoje em dia, a galera do kickboxing veio para lutar MMA, então eles conseguiram adaptar muito bem o jogo deles de trocação para o MMA. Tanto que muitos falam, 'Ah, quero ver o Diniz lutando MMA'. Eles ainda não tiveram a oportunidade, mas, com certeza, no dia que precisar, estarei pronto para fazer a parte de grappling, de chão. Coisa que não vi a galera da antiga fazendo. Vi muitos atletas de altíssimo nível no kickboxing, patinando por causa disso, porque não queriam lutar MMA e sim fazer kickboxing com luvinha. Aí não funcionava", declarou o lutador.