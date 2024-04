Campeão do UFC, O'Malley provoca Sterling após luta pouco emocionante: "Salvei o peso-galo"

Ao que parece, a rivalidade entre Sean O'Malley e Aljamain Sterling não se encerrou após o término da luta, em 2023. Na ocasião, 'Sugar' surpreendeu e destronou o rival no peso-galo (61 kg) do UFC via nocaute no segundo round. Derrotado, 'Funk Master' decidiu subir para o peso-pena (66 kg) e, em abril, em Las Vegas (EUA), venceu Calvin Kattar. Contudo, o popular lutador não se mostrou impressionado com o que viu do desafeto na nova divisão.

Em seu canal no 'YouTube', O'Malley reconheceu que Sterling venceu sem sustos, mas frisou que a atuação não foi o bastante para ser visto como uma ameaça aos tops do peso-pena. No octógono, o atleta controlou Kattar por 15 minutos, em luta pouco emocionante, e não agradou parte dos fãs. Sendo assim, 'Sugar' afirmou que ressuscitou o peso-galo por ser um showman em ação, enquanto o rival ficou conhecido no MMA por ser um lutador pragmático.

"Sterling parecia bem, ele fez Kattar ficar mal. Acho que foram três vezes que o público vaiou. Sterling estava apenas derrubando, segurando. Esse é o estilo dele. Salvei o peso-galo. Kattar está em uma sequência de três derrotas, é um pouco mais velho e você ganhou em uma decisão chata. Quem você dá para Sterling agora nos penas? Se ele tivesse vencido de forma impressionante, eu diria, 'Você poderia ter uma grande luta'. Depois disso, mesmo com as pessoas o amando ou odiando, Sterling é uma espécie de estrela e terá uma luta maior", declarou o campeão do UFC.