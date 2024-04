Aldo deixa as portas abertas sobre o futuro após luta final em contrato com o UFC

Ex-campeão do peso-pena (66 kg), José Aldo voltará a lutar MMA em maio, no UFC Rio. Em 2022, o brasileiro surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria da modalidade, mas, após realizar duelos no boxe, aceitou atuar no Ultimate para honrar seu contrato e disputar o último compromisso dele. E isso não significa o fim para o veterano.

É bem verdade que parte dos fãs e profissionais considera que a luta contra o promissor Jonathan Martinez, em pleno Brasil, é um fim de carreira justo para um atleta tão importante no UFC e conhecido como o 'Rei do Rio'. Contudo, Aldo, em entrevista ao site 'MMA Junkie', frisa que, dependendo do seu desempenho no octógono, pode seguir atuando e não descarta renovar seu vínculo com a organização.

"Acho que o corpo e a mente precisavam de um descanso. Sempre fiz uma cobrança muito grande fisicamente e mentalmente. Tenho uma carreira de 20 anos lutando, sempre em alto nível, me cobrando, querendo ser campeão. Precisava de um momento, pude aproveitar, focar em uma modalidade. A possibilidade de ser campeão, de estar lutando em alto nível, isso me fez voltar a competir. Foi a mesma coisa que falei com o UFC, tinha a possibilidade de renovar o contrato. É melhor ver como será a minha apresentação, como vou me comportar. Estou focado. O Dana queria assinar um contrato com mais lutas, mas achei que não. Estou focado no Jonathan, no UFC Rio, aí sim vou parar e pensar no que tenho que fazer", declarou o lutador.