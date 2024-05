Joanderson Tubarão 'sente cheiro de sangue' e vence a 5ª seguida no UFC

Bem como o apelido sugere, Joanderson 'Tubarão' Brito farejou o sangue do seu adversário no octógono do UFC Rio. Na luta de encerramento do card preliminar do evento deste sábado (4), o peso-pena (66 kg) maranhense não tomou conhecimento e superou o lutador galês Jack Shore.

A vitória de Tubarão veio por nocaute técnico devido a uma interrupção médica no segundo round após Shore sofrer um corte profundo na perna esquerda. Agora, Joanderson soma cinco vitórias seguidas no Ultimate — sua única derrota na organização aconteceu na estreia, em janeiro de 2022, diante de Bill Algeo.

A luta

Com uma estratégia muito bem montada pela sua equipe, a Chute Boxe João Emílio, Joanderson foi melhor que seu rival no primeiro round, utilizando da luta agarrada na grade para conter o ímpeto do galês. No segundo assalto, Tubarão sentiu cheiro de sangue e ao perceber um intenso sangramento na perna esquerda do rival, o brasileiro gritou para o seu corner: "A perna dele está f***". Pouco depois, o árbitro central interrompeu o combate e chamou o médico, que decretou o fim da peleja e a vitória do maranhense.