UFC 304! Ultimate anuncia retorno à Inglaterra com card numerado em julho

O Ultimate está de volta à Inglaterra! Na manhã desta quarta-feira (24), a organização anunciou, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que promoverá um card numerado na cidade de Manchester (ING) - após um hiato de quase oito anos sem eventos promovidos na região. O UFC 304 será disputado no dia 27 de julho, na 'Co-op Live Arena'.

Os ingressos para o card serão comercializados a partir do início de junho. No entanto, ao menos até o momento, nenhuma luta foi confirmada para a edição. Apesar do mistério, dois nomes surgem com força para liderarem o show em Manchester: os 'atletas da casa', Leon Edwards e Tom Aspinall, campeões dos meio-médios (77 kg) e dos pesos-pesados, respectivamente. Além deles, outras estrelas locais como Michael Page e Paddy Pimblett podem despontar para reforçar o UFC 304.

Relembre a última passagem do UFC em Manchester

As últimas edições do Ultimate na Inglaterra foram sediadas em sua capital, Londres. A última visita a Manchester foi realizada em outubro de 2016, com a edição do UFC 204. À época, Michael Bisping liderou o card e pôde vingar sua fatídica derrota para Dan Henderson e, consequentemente, defender seu status de campeão dos pesos-médios (84 kg) com um triunfo na decisão unânime dos juízes.