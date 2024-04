Sterling classifica sua vitória como 'a mais dominante' do UFC 300

Aljamain Sterling se recuperou no UFC 300, evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA). Após perder a luta por nocaute e o cinturão do peso-galo (61 kg) para Sean O'Malley, o ex-campeão subiu para o peso-pena (66 kg), enfrentou Calvin Kattar e venceu por pontos. Feliz com o resultado, 'Funk Master' fez uma afirmação ousada.

Em seu canal no 'YouTube', Sterling aprovou sua atuação e classificou a luta como a mais dominante do UFC 300. No grandioso show, Alex 'Poatan' nocauteou Jamahal Hill rapidamente no 'main event', Bo Nickal passou com tranquilidade por Cody Brundage, Kayla Harrison não tomou conhecimento de Holly Holm, Diego Lopes precisou de pouco mais de um minuto para vencer Sodiq Yusuff e Bobby Green castigou Jim Miller. Mas, de acordo com o atleta, seu nível de controle no octógono foi tão impressionante, que não deveria passar batido pela liga e pelos fãs.

"Não me interpretem mal, nossa luta não foi das mais divertidas, mas foi a mais dominante que você poderia ter visto em todo o evento. Você tem um cara que, em média, acerta cerca de quatro ou cinco golpes por minuto, que foi reduzido para cerca de 0,5 ou algo assim por 15 minutos. Kattar é um cara que lutou com tudo com Holloway, Chikadze, sem dúvida venceu Emmett, teve um ótimo desempenho contra um cara que está nocauteando como Ige, nocauteou Burgos, venceu Fili. Colocar minhas habilidades contra as dele e reduzi-lo de alguém tão perigoso para literalmente nenhuma ameaça, acho que mereço um pouco de crédito", declarou o atleta.