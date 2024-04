Cormier sugere Sterling como próximo lutador a disputar o cinturão BMF

No UFC 300, evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA), a maior companhia de MMA do mundo colocou o cinturão 'BMF' (lutador mais durão) em jogo pela terceira vez. No show, Max Holloway brilhou e nocauteou Justin Gaethje brutalmente. Agora, Daniel Cormier, ex-lutador e atual comentarista, já imaginando uma nova disputa pelo título simbólico, inova e sugere o nome de um atleta para a organização.

'DC' indicou Aljamain Sterling, ex-campeão do peso-galo (61 kg), como próximo candidato para disputar o cinturão 'BMF'. Vale destacar que, antes de Holloway e Gaethje, Dustin Poirier, Jorge Masvidal e Nate Diaz também batalharam pelo valioso objeto. Mas, de acordo com o veterano, 'Funk Master', mesmo não tendo um perfil violento, provou ser durão e digno de lutar por tal título por conta de sua dominância contra Calvin Kattar, em sua estreia no peso-pena (66 kg).

"Deixe-me dizer quem eu acho que deveria estar na próxima luta pelo cinturão BMF: Aljamain Sterling. Coloque Sterling na luta pelo cinturão BMF. Se alguém for um BMF, eles podem fazer o que Sterling fez no UFC 300. Você sobe de peso e domina alguém no grappling daquele jeito, isso é ser um BMF. Coloque Sterling na próxima luta pelo cinturão", declarou o ex-lutador, em seu programa 'Good Guy/Bad Guy', na 'ESPN' americana.