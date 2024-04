Chris Weidman compara Poatan a ex-UFC por 'deficiência' em área de luta

Não é segredo que Alex Pereira é um dos atletas mais condecorados do UFC. Tudo porque, em novembro, em Nova York (EUA), o brasileiro, ex-campeão do peso-médio (84kg), alcançou o topo dos meio-pesados (93 kg). E o sucesso de 'Poatan', ao mesmo tempo que impressiona parte da comunidade do MMA, causa estranheza em uma parcela dos lutadores. Tanto que Chris Weidman se mostra incrédulo com os feitos do paulista e faz uma comparação.

Ao participar do podcast 'Believe You Me', o americano classifica 'Poatan' como um lutador unidimensional e aponta uma semelhança entre ele e Ben Askren. Em combate, o brasileiro se destaca por sua qualidade na trocação e tem como ponto fraco o grappling, enquanto 'Funky' é um wrestler de alto nível, que não possui desenvoltura na luta em pé. Portanto, Weidman não esconde a surpresa com o fato do brasileiro ter colocado seu nome na história do UFC, mesmo tendo uma 'deficiência' tão clara em seu jogo, ou seja, a dificuldade em se defender das quedas no octógono.

"É difícil para mim apoiar totalmente Alex, porque vejo uma grande falha no wrestling. Ele não lutou com wrestlers. É uma grande deficiência com base no que vimos até agora. É como se Askren entrasse no UFC e pudesse se tornar multicampeão sem saber trocar. É como se um striker olhasse para Askren e pensasse, 'Como esse cara é campeão?'. Ele foi capaz de fazer isso no Bellator, no ONE. O cara teve uma carreira incrível no MMA sem ter trocação. Esse cara é o oposto. Diria que ele é tão ruim no wrestling quanto Askren é na trocação. Ele pode ser considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos. É estranho ver", declarou o veterano.