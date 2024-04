Chandler lista vantagens para luta contra McGregor e prevê dominação

Sem competir desde 2022, Michael Chandler conseguiu a luta que tanto pediu. Em junho, em Las Vegas (EUA), o americano vai realizar o aguardado e midiático combate contra Conor McGregor e escancara sua empolgação para o compromisso mais valioso de sua carreira.

Ao participar do programa 'The Shawn Ryan Show', o ex-campeão do peso-leve (70 kg) do Bellator esbanjou tanta confiança para medir forças com 'Notorious', que até listou suas vantagens para a luta. Além da explosão e do poder que possui, Chandler frisa que McGregor não é mais o lutador perigoso de outrora, por conta do longo período de inatividade e da grave lesão sofrida em combate. O irlandês atuou pela última vez em 2021 e fraturou a perna.

"Acho que bato com mais força do que McGregor. O tempo longe do octógono permitiu que seu timing não fosse o que costumava ser, seus movimentos não são mais o que costumavam ser, seus reflexos não são mais o que costumavam ser. Vou lá para acabar com ele, dominá-lo", declarou o lutador.