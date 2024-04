Weidman abre as portas para luta contra Strickland após polêmica com Blindado

Em março, em Nova Jersey (EUA), Chris Weidman encerrou a má fase no UFC. Após duas derrotas seguidas, o americano fez as pazes com a vitória ao superar Bruno 'Blindado' de forma polêmica. Agora, empolgado pelo triunfo, o veterano visa disputar lutas importantes e já tem em mente o adversário ideal.

Ao participar do podcast 'Believe You Me', Weidman abriu as portas para realizar uma luta de ex-campeões dos médios (84 kg) do UFC contra Sean Strickland. É bem verdade que o atleta enfrenta Paulo 'Borrachinha', em junho, em combate que deve colocar o vencedor próximo de disputar o cinturão da categoria. De todo modo, o veterano se mostra tão interessado em encarar o 'bad boy' que até ignora o ranking da divisão. Vale pontuar que 'Tarzan' é o número um do peso, enquanto Chris está fora do top-15.

"Eu quero um grande nome. Lutei com Bruno, que não é um grande nome. Acho que é hora de dar um passo à frente e ter uma luta divertida, que as pessoas queiram ver e que conheçam ambos. Não que consiga escolher meus adversários, mas, se depender de mim, gostaria de enfrentar um nome grande, ter uma luta em que uma vitória significaria um pouco mais. Tenho muito respeito por Strickland. Adoraria essa luta. Ele me faria deixar de ser um cara legal. Poderíamos fazer trash talk, nos divertir. Gosto do estilo dele, que ele acelere o ritmo. Gosto de acelerar o ritmo. Ele gosta de cansar os caras, então gostaria de me testar contra um cara assim", declarou o veterano.