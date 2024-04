Mayra Sheetara mede forças com Macy Chiasson no UFC 303, em junho

Depois de falhar na sua tentativa de conquistar o cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate, em janeiro deste ano, Mayra Bueno Silva já tem data e adversária para retornar ao octógono mais famoso do mundo. No próximo dia 29 de junho, 'Sheetara' medirá forças com Macy Chiasson no UFC 303, em evento que marcará a volta de Conor McGregor, em Las Vegas (EUA).

O anúncio do combate foi feito pela própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), nesta terça-feira (23). O duelo colocará frente a frente a terceira colocada no ranking peso-galo do UFC, Mayra Sheetara, e a dona da sétima posição na classificação, a americana Macy Chiasson.

De olho no 'title shot'

Mayra Sheetara terá duas claras missões na luta contra Chiasson no UFC 303. Além de defender sua posição no ranking diante da americana, que busca uma vaga no top 5 da categoria, a brasileira tentará voltar à coluna das vitórias para se aproximar novamente de um 'title shot' no futuro.