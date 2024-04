Jamahal Hill promete 'castigar' Rountree após derrota para Poatan

Em abril, em Las Vegas (EUA), Jamahal Hill tentou retomar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, mas acabou levando a pior contra Alex Pereira. Apesar da dura derrota, 'Sweet Dreams', disposto a dar a volta por cima no MMA, já aceitou encarar o perigoso Khalil Rountree em junho. E, se depender do atleta, sua volta ao caminho das vitórias será impressionante.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Hill prometeu castigar Rountree, visto que não conseguiu desempenhar um bom papel na luta contra o brasileiro. Na ocasião, o americano se classificou como o verdadeiro rei da categoria e afirmou que iria nocautear 'Poatan', mas não resistiu ao poder do mesmo e sucumbiu no round inicial. Chateado por conta do resultado, o atleta, sem perder a confiança, não se mostra preocupado com o bom momento do atual oponente no UFC, que está embalado por cinco vitórias, sendo quatro delas por nocaute.

"Rountree tem que sentir isso. Ele terá que sentir tudo, as frustrações e tudo que sinto pelo que aconteceu. Ele é uma boa luta, tem a maior sequência de vitórias da divisão, está com fome, pedindo por uma chance de chegar ao topo. Vou para mostrar do que realmente se trata o topo desta divisão. Porque, não importa o que digam, estou no topo da divisão. Mostrei isso, solidifiquei isso com minhas atuações. Sou apenas um daqueles caras que aparece para trabalhar", declarou o atleta.