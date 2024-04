Derrotado, Gaethje descarta arrependimento por aceitar luta contra Holloway no UFC 300

Justin Gaethje sofreu uma das piores derrotas de sua carreira no UFC 300. No evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA), 'The Highlight', mesmo sendo favorito para enfrentar Max Holloway no peso-leve (70 kg), foi nocauteado de forma brutal faltando um segundo para a luta terminar. Mas se engana quem pensa que o atleta se encontra abalado por conta do resultado adverso.

No UFC 300, Gaethje perdeu, além da luta, o cinturão 'BMF' (lutador mais durão) e a chance de disputar o cinturão do peso-leve (70 kg) novamente. Inclusive, parte da comunidade do MMA apontou que o atleta não precisava aceitar o duelo contra 'Blessed', pois se encontrava em boa posição na categoria. Como assumiu o risco, 'The Highlight' colocou tudo a perder. Mesmo assim, Justin frisou não estar arrependido de sua decisão, pois tinha em mãos uma oportunidade única que, no final, mesmo sucumbindo, fez a alegria dos amantes do esporte.

"É um esporte louco. Acho que muitas pessoas na minha posição teriam decidido não aceitar a luta contra Holloway. Não estou arrependido. Me diverti muito. Acho que foi um evento tão grandioso e histórico para o UFC, que fazer parte disso, ser a melhor luta do card, vai durar para sempre. Foi um risco enorme. Falhei, mas se tivesse vencido aquela luta, se tivesse nocauteado rápido, teria aceitado a luta contra Makhachev. É apenas do jogo", declarou o ex-campeão interino do UFC, em entrevista ao site 'MMA Knockout'.