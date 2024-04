Volkanovski aconselha Erceg a ignorar vaias para surpreender Pantoja no UFC Rio

Em maio, Steve Erceg visa chocar o mundo. Décimo colocado no ranking do peso-mosca (57 kg), o australiano tem a dura missão de atuar no UFC Rio contra o campeão Alexandre Pantoja. Como já passou por tal experiência na companhia, Alexander Volkanovski deu uma importante dica para seu compatriota sair por cima no desafio.

Em 2019, o australiano enfrentou José Aldo e venceu em pleno Rio de Janeiro. Com propriedade para abordar o assunto, Volkanovski, em registro disponibilizado pelo perfil oficial do UFC nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), aconselhou Erceg a ignorar as vaias que deve receber do público. Vale pontuar que uma parcela dos fãs brasileiros costuma gritar 'Uh, vai morrer!' para tentar intimidar os lutadores estrangeiros. De acordo com, 'The Great', 'Astroboy' precisa focar apenas em Pantoja e não em distrações fora do octógono para ter sucesso no Brasil.

"Absorva isso. Você sabe o que eu quero dizer? Você já sabe o que esperar. É como, 'Ah, legal'. Basta usar isso. Você tem coisas maiores com que se preocupar do que as pessoas vaiando. Quem se importa? Você tem um trabalho a fazer de qualquer maneira. Isso é tudo em que você deve se concentrar", declarou o ex-campeão do UFC.