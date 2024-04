Marcas da guerra! Holloway exibe hematoma na perna após luta com Gaethje no UFC 300; veja

Com um nocaute brutal aplicado no último segundo do combate, Max Holloway pode ser considerado o grande protagonista do UFC 300 do último sábado (13). Mas a vitória que lhe rendeu o cinturão 'BMF' também deixou marcas da batalha espalhadas pelo seu corpo. Uma semana após o confronto, o ex-campeão peso-pena (66 kg) surpreendeu os fãs ao exibir um grande hematoma na sua perna esquerda, na altura do joelho (veja abaixo ou clique aqui).

Durante uma live em que interagia com seus seguidores, 'Blessed', como é conhecido, destacou o poderio destrutivo dos chutes aplicados por Justin Gaethje. Com uma considerável mancha roxa na perna, fruto dos golpes desferidos pelo oponente, Holloway brincou com seus fãs ao comparar o poder do rival ao de um caminhão.

"Ele me arrebentou, cara. Minha panturrilha está bem melhor, minha perna também. Mas está machucada. Não é uma loucura? Esse cara chuta como um caminhão, irmão. O cara chuta forte para c***. Não é mentira", comentou Max, em tom bem-humorado.