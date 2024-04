Jamahal Hill expressa desejo de realizar revanche com Poatan: "Única luta que quero"

Registro de Hill no MMA

Jamahal Hill, de 32 anos, é ex-campeão dos meio-pesados do UFC. Atualmente, o americano é o terceiro colocado no ranking da categoria. 'Sweet Dreams' iniciou sua trajetória no MMA em 2017, estreou na organização em 2020 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Glover Teixeira, Johnny Walker, Ovince Saint Preux e Thiago 'Marreta'.