Gaethje descarta aposentadoria e rejeita mudar estilo de luta após sofrer nocaute

No UFC 300, evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA), Justin Gaethje sofreu uma derrota brutal. Mesmo sendo favorito para atuar contra Max Holloway, 'The Highlight' foi nocauteado no último segundo de luta, perdendo o cinturão 'BMF' (lutador mais durão). Contudo, apesar do resultado adverso, que o afasta de disputar o título do peso-leve (70 kg), o americano garante que nada vai mudar para seus próximos compromissos.

Apesar do duro nocaute sofrido, Gaethje mostrou não estar abalado e animou seus fãs. É bem verdade que, a cena em que o atleta sucumbiu no octógono foi tão pesada, que parte da comunidade do MMA, preocupada com o futuro do mesmo, pediu para ele ser mais precavido em combate e até cogitar a aposentadoria. No entanto, o americano, conhecido por ser um showman, descarta parar de lutar e assegura que vai manter sua forma visceral de competir.

"Ainda não estou acabado. Vou lutar no futuro e essa é a única maneira que luto. Mesmo que quisesse mudar a forma como luto, isso não é possível. É assim que luto desde criança. Veremos se terei um parceiro de dança tão bom quanto tive com Holloway, mas minhas intenções serão as mesmas", declarou o ex-campeão interino do UFC, em entrevista ao site 'MMA Knockout'.