Whittaker minimiza hype de promessa invicta do UFC: "Muito trabalho a fazer"

No UFC 300, evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Bo Nickal confirmou o favoritismo e venceu Cody Brundage. Sendo assim, o wrestler defendeu sua invencibilidade no MMA e se aproximou de integrar o top-15 do peso-médio (84 kg) da companhia. No entanto, Robert Whittaker não se mostrou impressionado com o americano em ação.

Tanto que o ex-campeão da categoria tratou de minimizar o hype em torno de Nickal. No UFC 300, o lutador não correu perigo e finalizou o adversário no segundo round, emplacando a sexta vitória no MMA, a terceira pela liga. Inclusive, parte dos fãs e especialistas do esporte classificam o americano como uma das maiores promessas e um futuro campeão da empresa. Contudo, Whittaker contesta o nível de habilidade do atleta e afirma que o mesmo ainda não está preparado para disputar grandes lutas contra os melhores nomes da divisão.

"Eu não me importo. Não ligo muito para Brundage. Acho que vimos algumas falhas no jogo de Nickal. Ele finalmente conseguiu enfrentar um cara com quem ele não poderia simplesmente fazer o que quisesse. Brundage não é o melhor lutador do mundo, mas Nickal lutou com um cara que sabe um pouco de wrestling, trocar golpes e não pareceu tão bom quanto antes. Acho que ele tem muito trabalho a fazer antes de estar pronto para lutar contra os caras do top-10", declarou o ex-campeão do UFC em seu podcast 'MMArcade'.