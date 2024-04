Steve Erceg antecipa estratégia para desbancar Alexandre Pantoja no UFC Rio

Steve Erceg está a pouco mais de duas semanas da luta mais importante de sua carreira. No entanto, para o confronto diante de Alexandre Pantoja no ambiente hostil do UFC Rio, o desafiante australiano desponta como azarão. Mas o status parece não intimidar o 'Astro Boy', como é conhecido. Às vésperas de sua viagem para a 'Cidade Maravilhosa', o número 10 do ranking dos pesos-moscas (57 kg) antecipou sua estratégia para desbancar o campeão.

Em entrevista ao canal da 'ESPN' americana no Youtube, Erceg destacou que pretende manter o duelo na longa distância, a fim de evitar que Pantoja se aproxime e imponha seu ritmo na luta agarrada - seu carro-chefe. Ciente do estilo agressivo do campeão, o australiano prevê que o brasileiro se lançará com tudo ao ataque, motivado pelos torcedores que estarão na arena no dia 4 de maio.

"Meu plano é principalmente socar a cara dele e não ser atingido. Ele obviamente virá para cima de forma imprudente e eu vou tentar me manter fora (do alcance dele). Como a 'morte por mil cortes'. Se eu tentar encurtar e acertar ele muito forte, dará a ele a chance de me grampear e usar o grappling. Na média distância é onde ele terá a vantagem, mas se eu me mantiver bem e técnico, jogando na longa (distância), aí posso frustrá-lo e dificultar as coisas para ele", projetou Steve.