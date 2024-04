Prejuízo! Adesanya perde mais de R$ 100 mil com derrota de Devin Haney no boxe

Neste final de semana, o UFC deu uma 'pausa' e não promoveu nenhum evento. Sendo assim, os olhos dos fãs dos esportes de combate focaram no midiático confronto de boxe entre Ryan Garcia e Devin Haney. E, curiosamente, uma das principais estrelas do Ultimate foi afetada pelo duelo dos ringues - mesmo que indiretamente. Isso porque Israel Adesanya teve um prejuízo de mais de R$ 100 mil por conta de uma aposta que realizou antes do embate (veja abaixo ou clique aqui).

Amigo pessoal de Haney, o nigeriano apostou 20 mil dólares (R$ 104 mil) em um triunfo do campeão super leve (63,5 kg) da WBC via nocaute. Caso o cenário se concretizasse, Adesanya lucraria R$ 107 mil. No entanto, Devin - que era tido como franco favorito para o confronto - foi surpreendido por Garcia, que o derrubou três vezes ao longo da luta e venceu na decisão majoritária dos juízes. Com o resultado, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC saiu no prejuízo.

Fim da invencibilidade

Apesar de ter saído derrotado, Devin não perdeu o cinturão mundial, já que seu oponente falhou em atingir o limite da categoria na pesagem oficial do evento. Por outro lado, o campeão foi derrubado pela primeira vez na carreira e, de quebra, perdeu sua invencibilidade como pugilista profissional. Agora, 'The Dream', como é conhecido, soma 31 vitórias e um revés em seu cartel.