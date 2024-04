Cena bizarra! Lutador vomita durante luta e perde por nocaute técnico; veja

Uma cena bastante inusitada foi protagonizada na última sexta-feira (19), na edição de número 91 do evento 'Dyansty Combat Sports', em Lincoln (EUA). Após aparentemente sentir um mal-estar durante um dos combates do show, Kafele Mensah vomitou no cage (veja abaixo ou clique aqui). Atento, o árbitro prontamente interrompeu a disputa e o americano foi declarado perdedor via nocaute técnico.

Curiosamente, Mensah vinha levando a melhor no confronto de MMA amador contra seu oponente, Josh Spatz. Mas após uma interação no 'clinch' e um posterior desvencilhar, o atleta americano, que compete entre os pesos-leves (70 kg), surpreendeu a todos presentes na arena ao vomitar e acabar com o duelo.

O que diz a regra?

A recomendação de pronta interrupção e imposição de derrota via nocaute técnico se aplica para casos em que o atleta perdeu o controle de uma função corporal, seja urina, fezes ou vômito. Se o lutador excretar algum desses fluidos durante os rounds, "a luta deve ser interrompida pelo árbitro e o combatente deve perder a luta por nocaute técnico". Se o episódio acontecer no intervalo entre os rounds, o médico deve ser chamado para avaliar a condição do lutador e, se decidir que ele não pode continuar, o árbitro declara sua derrota por nocaute técnico.