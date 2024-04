Boxe: Ryan Garcia dá show e vence Devin Haley, mas fica sem cinturão por falha na balança

Apontado como franco azarão nas bolsas de apostas, Ryan Garcia quebrou a banca no último sábado (20) no Barclays Center, no Brooklyn (EUA). Diante do até então invicto no boxe Devin Haley, o astro do boxe conectou os golpes mais potentes do confronto e levou o oponente ao solo em três oportunidades. O desempenho lhe rendeu uma vitória na decisão majoritária dos juízes: 112-112, 114-110 e 115-109.

Apesar do impactante triunfo, 'Kyng Ry', como é conhecido, ficou sem o cinturão do peso super leve (63,5 kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC), já que excedeu o limite da categoria em 1,4 kg na pesagem oficial do combate. Desta forma, mesmo perdendo a invencibilidade e o duelo, Haley se manteve no posto de campeão da divisão. O resultado adverso, porém, tende a encaminhar uma revanche imediata entre os dois.

Comportamento inadequado

A semana da luta foi uma verdadeira incógnita para os fãs da nobre arte, que questionavam se, de fato, o combate sairia do papel. Isto porque Garcia usou e abusou das redes sociais para compartilhar práticas consideradas não profissionais às vésperas de uma importante luta, como vídeos em festas e ingerindo bebidas alcoólicas. O comportamento do astro do pugilismo aumentou ainda mais a preocupação dos fãs quando Ryan apareceu na pesagem bebendo uma garrafa de cerveja, momentos antes de falhar em atingir o limite estabelecido para a disputa.