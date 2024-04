Ex-UFC é alvo de processo por briga contra 'sósia' do youtuber Logan Paul

Exatamente um ano após se envolver em uma briga de rua em Nova Orleans (EUA), Nate Diaz pode voltar a ter problemas na Justiça. Isso porque a suposta vítima do caso abriu uma ação civil contra o ex-lutador do UFC. Conhecido como o 'sósia' do youtuber Logan Paul, o homem, identificado como Rodney Petersen, busca indenização por traumas mentais, físicos e emocionais, assim como despesas médicas e perda de renda. A informação foi dada em primeira mão pela 'New Orleans TV Station Fox 8' e confirmada pelo 'MMA Junkie', através da obtenção de documentos judiciais do caso.

À época, Nate teve um mandado de prisão emitido em seu nome e se entregou à polícia local. Posteriormente, o 'bad boy' americano foi solto após pagar fiança. O episódio parecia ter ficado para trás depois que a Justiça optou por retirar a acusação de agressão de segundo grau contra Diaz. Mas o recente processo aberto pela suposta vítima trouxe o caso à tona novamente.

Relembre o incidente

Presente em uma arena para um evento de boxe, Nate se desentendeu com um dos atletas e deixou o recinto após uma confusão. Já do lado de fora do estabelecimento, o 'bad boy' esteve no meio de mais uma altercação, desta vez chegando às vias de fato. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), é possível ver Nate Diaz colocando um homem para 'dormir' após encaixar um estrangulamento no meio de uma briga de rua generalizada. Após perceber que o indivíduo havia 'apagado', o ex-UFC soltou o golpe e deixou o corpo do cidadão cair inconsciente.