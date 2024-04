Gabriel Braga exalta legado e dedica vitória na PFL ao pai assassinado: "Tudo para mim"

Na última sexta-feira (19), pela primeira vez em sua carreira, Gabriel Braga não teve a presença do pai e treinador em seu 'corner' durante uma luta. Assassinado em janeiro ao tentar recuperar sua moto roubada, Diego Braga, também ex-atleta de MMA, foi um exemplo e espelho em vida para seu filho. E, como não poderia deixar de ser, o jovem de apenas 25 anos dedicou sua primeira vitória desde a tragédia ao seu patriarca.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Gabriel, vestido com uma camisa estampada com o rosto de seu pai, relembrou a importância de Diego em sua vida e trajetória como lutador. Emocionado, o peso-pena (66 kg) da PFL destacou que dar prosseguimento à carreira de maneira bem-sucedida é a melhor forma de homenagear seu pai, seu principal incentivador no esporte.

"Ele era tudo (para mim). Ele foi a minha melhor escola da vida. Vou ser grato eternamente a ele. Ele sempre me deixou pronto, independentemente da situação, vou subir em cima do ringue e dar meu melhor, porque ele merece isso. Esse é o legado, não vejo outra forma de estar representando melhor ele e honrando esse nome Braga que ele deixou comigo. Subir lá e vencer todo mundo. Ele deixa uma lição de gratidão. Gratidão é uma coisa que tem que ser levada para a vida e ele ensinou isso a todo mundo. Estaria sendo covarde comigo mesmo e com tudo que meu pai deixou de aprendizado e lição para mim (se eu parasse de lutar). Então não vejo forma melhor de estar representando ele do que subir lá e fazer o que fiz hoje", destacou Gabriel.