Diego Lima analisa derrota de Charles do Bronxs no UFC 300: "Faltou agressividade"

No último sábado (13), no UFC 300, Charles Do Bronxs travou um duelo parelho contra Arman Tsarukyan, mas acabou derrotado na decisão dividida dos juízes. Uma semana após o combate no card centenário do Ultimate, Diego Lima deu seu parecer. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o principal treinador do ex-campeão brasileiro dos pesos-leves (70 kg) analisou o revés de seu pupilo e as consequências do resultado negativo.

Sem papas na língua, Diego admitiu que faltou agressividade por parte de Charles durante o confronto. Por outro lado, o líder da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' ressaltou que o brasileiro esteve sempre mais próximo de liquidar a fatura do que seu oponente. No embate equilibrado, porém, pesou mais o fator dominância, em que o treinador afirmou que o atleta de ascendência armênia realmente foi superior durante os 15 minutos de luta.

"Acho que faltou um pouco de agressividade da nossa parte. Acho que nós tivemos os melhores momentos para concluir a luta. Acho não, tenho certeza. Todo mundo que assistiu viu que os melhores momentos para concluir a luta foram nossos. O Arman teve um poder de dominância maior, ele acabou ficando em posição de domínio por mais tempo, só que não foi muito efetivo. O Charles acabou dominando a luta por menos tempo, mas chegou muito próximo de finalizar nos três rounds. Conseguimos acertar duas boas mãos no Arman, dois diretos. Acho que a gente poderia ter partido para nocaute a partir daquela mão. Então acho que faltou, da nossa parte, um pouco mais de agressividade", admitiu Lima.