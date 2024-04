Chandler destaca superioridade de Makhachev contra Poirier no UFC 302

Ao que parece, Michael Chandler voltou a ficar animado, após sua luta contra Conor McGregor ser oficializada por Dana White. Tanto que o atleta prometeu aposentar o irlandês em junho, em Las Vegas (EUA), e, foi além, comentando a respeito da disputa de título entre Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), e Dustin Poirier, programada para acontecer no mesmo mês.

Em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs em sua conta oficial no 'Instagram', Chandler não ficou em cima do muro e apontou um grande favoritismo do russo diante de 'The Diamond'. Vale pontuar que o americano vai enfrentar 'Notorious' nos meio-médios (77 kg), mas segue integrando os leves e não desiste de ser campeão da categoria. Derrotado por Poirier, em 2022, o atleta não possui uma boa relação com o mesmo, mas explica que tal desavença não pesa em sua análise. De acordo com 'Iron', Makhachev é simplesmente superior ao desafeto em tudo.

"Makhachev tem vantagem no wrestling, grappling, tamanho e na força. Acho que Makhachev acaba com ele, para ser honesto. É uma luta pelo cinturão na qual ele é mais versado. Poirier e eu temos história. Ele não gosta de mim. Durmo bem à noite sabendo disso. Poirier é muito bom, mas, dito isto, Makhachev tem o seu número", declarou o lutador.