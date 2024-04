Prochazka se coloca à disposição para enfrentar Poatan no UFC Rio

Após impressionar e vencer no UFC 300, evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Jiri Prochazka está focado em uma missão: disputar novamente o cinturão dos meio-pesados (93 kg). E, em busca de retomar o título da divisão, o tcheco se mostra disposto a fazer a revanche contra o campeão Alex Pereira, em pleno Brasil, em maio.

É bem verdade que o empresário do brasileiro descartou categoricamente a possibilidade do lutador competir no UFC Rio, pois sofreu uma nova lesão no dedo na luta contra Jamahal Hill. De todo modo, a vontade de Prochazka em enfrentar 'Poatan' pela segunda vez na carreira e em uma disputa de cinturão é tanta, que aceita o desafio até mesmo em território hostil e em um curto espaço de tempo.

"Eu me sinto ótimo. O mais importante foi vencer essa luta e mostrar que esse é o meu lugar, esse é o meu espaço. Gostaria de lutar pelo título. Especialmente depois da decisão em Nova York. Quero lutar o mais rápido possível. Se for pelo cinturão contra Alex, estou aberto a lutar no Brasil, em duas semanas. Se houver outra data, veremos", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.