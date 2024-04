Jake Paul oferece R$ 50 milhões para ex-astros do UFC por luta de MMA

No próximo dia 20 de julho, Jake Paul subirá no ringue para encarar seu maior desafio no boxe até o momento: o ex-campeão mundial Mike Tyson. Mesmo focado no combate contra a lenda da nobre arte, o youtuber mantém o desejo de se testar pela primeira vez no MMA e parece disposto a convencer seus principais alvos com uma proposta financeira tentadora.

No seu podcast 'BS w/ Jake Paul', o astro da internet ofereceu 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) para Jorge Masvidal ou Nate Diaz enfrentá-lo na sua estreia no MMA. Os ex-lutadores do UFC, por sinal, medirão forças no dia 1º de junho, em uma disputa de boxe.

"Eu estou falando muito sério quando digo que quero enfrentá-los no MMA. Ou Masvidal ou Diaz, na PFL, oferta de 10 milhões de dólares para qualquer um dos dois. (...) Então, a oferta ainda está lá. Eu quero qualquer um desses caras no MMA", propôs Jake.