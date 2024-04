Chandler indica que duelo no UFC 303 pode marcar aposentadoria de McGregor

Depois de aproximadamente três anos afastado dos octógonos, Conor McGregor fará seu aguardado retorno à ativa no UFC 303, agendado para o dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), na 'Semana Internacional da Luta'. Mas a volta da maior estrela que o MMA já produziu também pode marcar sua despedida do esporte. Ao menos é isto que indica seu adversário para a ocasião, Michael Chandler.

Em recente aparição no programa 'The MMA Hour', 'Iron', como é conhecido, convidou os fãs a acompanharem o evento, uma vez que a luta principal terá dois possíveis desfechos, ao seu ver: o retorno triunfal de Conor ou a aposentadoria do irlandês dos octógonos. Confiante para o combate, Chandler prevê que o segundo cenário seria o mais provável e que uma nova derrota pode marcar o 'adeus' de Notorious do Ultimate.

"Todo mundo tem que comprar esse pay-per-view (UFC 303), porque uma dessas duas coisas vai acontecer. Conor tem sucesso em sua volta e faz o melhor retorno da história dos esportes de combate. Ele consegue a vitória e volta ao bolo. Está de volta à coluna das vitórias e provavelmente terá uma luta imensa, seja pelo cinturão 'BMF' ou pelo título dos leves ou dos meio-médios. Esse é o cenário 1. Mas o cenário mais provável é que eu vá lá desmantelá-lo completamente (no octógono). E talvez pode ser a última vez que veremos o Conor lutar", projetou o americano.