Borrachinha promete agressividade contra Strickland no UFC 302: "Máquina de bater"

Para espantar a má fase

Depois de iniciar sua trajetória no UFC de forma bastante promissora, com cinco vitórias, sendo quatro por nocaute, Paulo Borrachinha vive atualmente seu pior momento na carreira. Desde a derrota para Israel Adesanya, em disputa pelo título dos médios da organização, o mineiro venceu apenas um combate, contra Luke Rockhold, e foi derrotado em três oportunidades. O duelo contra Sean Strickland, ex-campeão e número 1 do ranking, pode ajudar a espantar a má fase e colocar o mineiro novamente no caminho de um 'title shot'.

I just rewatched my fight w Whittaker , I needed to add a little more rhythm and strokes. Maybe that's why the judges gave it 2×1 in the rounds in his favor. scores. I prioritized the damage factor, leaving him bleeding and bloody in every round even with fewer hits. I'm going to...

- Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) April 17, 2024