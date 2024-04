Após crítica, Ketlen Vieira propõe luta com Kayla Harrison através de desafio; entenda

hey @kaylaharrisonofficial how about you test your takedowns on the best female takedown defender and fifth overall among men and women ? pic.twitter.com/KEfUbbHa32

- Ketlen Vieira (@ketlenvieiraufc) April 18, 2024

Kayla atrai volta da Leoa?

Além de incomodar algumas das principais rivais do peso-galo, a chegada de Kayla Harrison ao principal evento do mundo pode atrair de volta o maior nome do MMA feminino, a brasileira Amanda Nunes. Aposentada desde junho de 2023, a baiana parece interessada em um possível confronto contra a judoca, que contaria com a aprovação do presidente do UFC, Dana White.