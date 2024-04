Rivalidade! Paddy Pimblett sugere edição futura do TUF contra Renato Moicano

Assim como boa parte dos fãs de MMA espalhados ao redor do mundo, Paddy Pimblett acompanhou o UFC 300 de frente para a TV em sua residência. De olho no centenário evento do Ultimate, o atleta inglês observou atentamente um embate em específico: Renato Carneiro vs Jalin Turner. Após a vitória do brasileiro, 'The Baddy', que já nutre uma rivalidade virtual com 'Moicano', propôs um cenário futuro: liderar uma edição do programa 'The Ultimate Fighter' ao lado do peso-leve (70 kg) brasiliense.

Através de um vídeo publicado em seu canal oficial no Youtube, Pimblett admitiu que esperava que Moicano o desafiasse durante a entrevista concedida logo após a vitória no UFC 300, ainda no octógono. Apesar da 'quebra de expectativa', o inglês elogiou o desempenho do brasileiro e sugeriu que ambos protagonizaram uma edição do 'TUF' - reality show que revela talentos para o Ultimate e é capitaneado por estrelas da organização na função de líderes e treinadores de cada equipe.

"Renato, onde está o desafio, irmão? Pensei que o Moicano fosse me mencionar lá, mas parabéns pela performance. Foi uma performance muito boa. Foi bem em sobreviver ao final do primeiro round e retornar e acabar com tudo no segundo, foi uma performance de qualidade do Moicano. Parabéns, cara. Top 10 para você. Ele é um cara engraçado. Nunca se sabe, talvez eu contra o Moicano. Essa seria uma temporada do The Ultimate Fighter muito boa. Nunca se sabe, pode acontecer nos próximos anos", destacou o inglês.