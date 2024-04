E o Pimblett? Renato Moicano desafia Dariush após vitória no UFC 300

Aos 34 anos de idade, Renato Carneiro vive um dos momentos mais especiais de sua carreira - com cinco vitórias nas últimas seis lutas disputadas no Ultimate. A última delas veio no centenário card do UFC 300, no último sábado (13) e lhe rendeu um lugar no top 10 da categoria dos pesos-leves (70 kg). Em alta na organização, o brasileiro aproveitou os holofotes voltados para si e desafiou Beneil Dariush para um confronto direto na próxima rodada.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Moicano ressaltou que sua meta é encarar um adversário do top 5. A única aparente exceção seria justamente Dariush, atual número 6 do ranking. E não foi a primeira vez que Renato levantou a possibilidade de cruzar seu caminho com o do americano. Antes de ser escalado para o UFC 300, o brasiliense sugeriu um embate com Beneil no UFC Rio, programado para o dia 4 de maio.

"Renato 'Money' Moicano está vindo de uma sequência de cinco vitórias nos pesos-leves, com quatro delas por interrupção. Preciso lutar com alguém do top 5! Ou com o Beneil Dariush, atual número 6! É hora do dinheiro. Não posso me dar ao luxo de perder. Ei, Beneil Dariush, tudo bem? Quando você estará pronto?", escreveu Renato em sua conta no 'X' (antigo Twitter).